Drží opratě Slovinska druhý Orbán, který zemi žene do rukou armády? Pád demokracie je fantom, říká politolog

Miro Haček je známý slovinský politolog. Působí na Lublaňské univerzitě, kde vedl Katedru politologie při Fakultě sociálních věd, teď stojí v čele Centra pro analýzu správně-politických procesů a institucí tamtéž. Zabývá se současnou slovinskou politikou a je šéfredaktorem Žurnálu srovnávací politiky (JCP).

Slovinsko mám nesmírně ráda a přiznávám, že mě ten článek trochu znepokojil. Co se to u vás děje?

Kdyby ten titulek byl pravdivý, máme na kahánku. Jenže není. Politicky se věci mají tak, že necelý měsíc máme novou vládu, koalici mezi dvěma pravicovými nebo středněpravými stranami a dvěma střednělevými. (Premiérem je od 13. března Janez Janša. Kromě jeho Slovinské demokratické strany, SDS a lidovců NSi – Nové Slovinsko-Křesťansko-lidová strana – tvoří vládní koalici středolevé SMC, Strana moderního středu expremiéra Mira Cerara, a DeSUS, Demokratická strana důchodců Slovinska, pozn. red.)

A novou vládu máme, protože předchozí premiér Marjan Šarec v lednu podal demisi.

Někdejší herec a politický satirik v roce 2010 vstoupil do komunální a o pár let později i do celostátní politiky. V roce 2014 založil vlastní stranu Kandidátka Marjana Šarce, LMŠ. Před třemi lety postoupil do druhého kola prezidentských voleb, kde ho porazil nynější prezident Borut Pahor.

Následující rok, v červnu 2018, skončila LMŠ druhá za Janšovou SDS v parlamentních volbách. Kontroverzní Janša marně hledal partnery do provozuschopné koalice, a Šarec se tak stal předsedou pracně sestavené koalice pěti stran, která navíc musela spoléhat na podporu opoziční socialistické Levice.

Koalice byla křehká a nepříliš funkční. Poslední hřebíček do rakve jí zasadilo odstoupení ministra financí, který se s premiérem dostal do sporu ohledně státních kompenzací ztrát ve zdravotnictví. Na konci letošního ledna tak Marjan Šarec podal demisi.