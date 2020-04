Čech uvízl na malém ostrově v tichomořském ráji. Chybí jen kamery a budeme jako v reality show, říká

Martinu Vaňkovi původem z Karlových Varů je 35 let. Pracoval na Novém Zélandu a vydal se jako turista na cestu po Oceánii. Ve Francouzské Polynésii na ostrůvku Moorea vedle Tahiti ho zastihly restrikce, které prakticky znemožňují vycestovat do zahraničí. Uvízl tak v tropickém ráji, bez možnosti dostat se nejen domů, ale i kamkoliv jinam.

Cesta Martina Vaňka po Tichomoří začala na Novém Zélandu. Na Tahiti, které je součástí Francouzské Polynésie, přiletěl posledním letem z 4225 km vzdáleného Velikonočního ostrova 17. března. Tedy těsně předtím, než se Velikonoční ostrov úplně uzavřel.

Polynéská karanténa ho pak zastihla na menším ostrově Moorea. „Z České republiky jsme tu dva, mimo nás je tu pět Francouzů, jedna Němka a jeden Španěl. Jedné Rusce bydlící v Argentině a dvěma Kolumbijcům se odsud podařilo odletět do Chile posledním letem z ostrova před pěti dny,“ říká v rozhovoru z místa uprostřed Tichého oceánu Martin Vaněk.

Proč jste neletěli s nimi?

Protože to byl repatriační let pro občany jihoamerických zemí. Navíc byli schopni odletět jen do Chile a dál nemůžou, protože jejich země je domů nepustí. A z Chile, i kdyby nás pustili na palubu, by se pak nedalo dostat do ČR.

Dozvěděl jste se o českých repatriačních letech z různých zemí? Byl mezi nimi nějaký stát, kam jste se mohl pokusit dostat?

Nelze se dostat vůbec nikam. Letiště je minimálně do května uzavřené. Lodě na hlavní ostrov Tahiti jezdí pouze na speciální povolení. Primárně bych se potřeboval dostat na Nový Zéland, kde mám věci a auto. Ale Zéland zavřel hranice pro všechny, kdo nejsou jeho občany nebo obyvateli s trvalým pobytem. A navíc všechny lety z Tahiti byly zrušeny minimálně do května. Takže se nelze dostat ani do ČR.

Bydlíte v hotelu? Budete mít problém s rostoucími náklady na ubytování i stravování, pokud se vám nepodaří dostat se pryč?

Jsme v