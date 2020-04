Nejsme ve válce. Medicína staví na důkazech, ať podle nich rozhodují i politici, vyzývá plicní lékař

Hovoříme spolu po Skypu, roušku jste si sundal až teď. Vy ji nosíte i doma?

Jsem v takové částečné domácí karanténě. Riziko, že z nemocnice něco přitáhnu domů, je relativně velké. Bydlíme v domě s rodiči, kterým je k osmdesátce. Proto, aby mohli být v kontaktu s našimi dětmi, jsem od rodiny částečně oddělený já. Vyčlenili mi garsonku, spím tady, jím tady. Když mám volno, jdu s dětmi na chvíli ven, ale domácí kontakt omezuji.

Pracujete na plicní klinice Všeobecné fakultní nemocnice, která byla vyčleněná pro pacienty s nákazou Covid-19 nebo s podezřením na ni. Jste nějak pravidelně testovaní?

Předpisy se průběžně mění, preventivně testovaní nejsme. Momentálně se pouze ten, kdo byl v kontaktu s nakaženým a neměl předepsané ochranné prostředky, nahlašuje zaměstnavateli. Pak se provádí testování a rozhoduje se o dalších opatřeních.

Jak to momentálně u vás na klinice vypadá?

Jsem vedoucí jednotky intermediální péče, něco jako JIP, kde máme pět monitorovaných lůžek s možností neinvazivní ventilace. Momentálně jsou plně obsazená, máme pět pozitivních pacientů ve středně vážném stavu. Dost se to ale mění, několik lidí u nás už bohužel zemřelo.

Právě u nás byly hospitalizované klientky z Domova seniorů v Michli, dámy nad 80, ale i nad 90 let. Zhoršení nemoci, bohužel, nepřežily. Ale za tu poměrně krátkou dobu trvání epidemie jsme už jednoho osmašedesátiletého pacienta propouštěli do domácí péče, další pacienti byli přeloženi na standardní lůžkové oddělení. Kromě pěti lůžek na intenzivní péče máme šestnáct lůžek na standardním oddělení pro pacienty s prokázanou nákazou nebo s podezřením, u nichž je nutná hospitalizace, ale průběh nevyžaduje intenzivní péči.

Řekl jste s „možností neinvazivní ventilace“. To je co?

Je to dýchací maska, nižší stupeň podpory dýchání. Tato maska dodává pacientům směs kyslíku a vzduchu v náležitém přetlaku, aby se šetřila dechová práce a organismus nespotřeboval veškerou energii jen na dýchání, k čemuž právě v těch těžkých stavech u Covid-19 dochází. Dýchání je tak vyčerpávající, že na nic jiného už nezbývají síly.

Lůžka s dýchacími přístroji s intubací nemáme; pacient, který by ho potřeboval, by byl převezený na Kliniku anesteziologie a resuscitační medicíny (KARIM). Pokud to bude situace vyžadovat, jsme výhledově připraveni se postarat i o pacienty na umělé plicní ventilaci.

Máme zde pacienty se středně těžkým průběhem nemoci, kteří potřebují buď náročnou ošetřovatelskou péči, nebo je nutné intenzivněji sledovat jejich zdravotní stav – srdeční rytmus, tlak. Ale zatím jsme u nikoho nepoužili ani tu dýchací masku.

Kdokoliv teď umírá, umírá sám

Aha, to mě překvapuje. Jak to? Mluvil jste o pacientech, kteří zemřeli…

Po důkladné konzultaci s rodinou a s ostatními specialisty jsme se rozhodli,