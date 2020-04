Virus mírotvůrce zavřel do „karantény“ války v různých koutech světa. Na některé konflikty je ale krátký

„Svět čelí společnému nepříteli Covid-19. Tento vir nezajímá naše národnost, víra, etnická nebo politická příslušnost. Útočí na všechny bez rozdílu. (…) Řádění viru nám dokládá pošetilost válek. Proto nyní vyzývám k okamžitému globálnímu příměří ve všech koutech světa. Je čas zastavit ozbrojené konflikty a soustředit se společně na opravdový boj našeho života,“ řekl mimo jiné bývalý portugalský premiér, který byl do čela OSN zvolen v říjnu 2016.

Today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.

It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives – the #COVID19 pandemic.https://t.co/F6JRA6ekvZ pic.twitter.com/7WgtFMk5GC

— António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2020