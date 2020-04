Narkodrama Nula nula nula je prvním velkým letošním seriálem

Přesvědčivá režie, fantastické prostředí i skvěle vybraní herci. To jsou přednosti intenzivní narkosérie Nula nula nula (HBO) natočené podle stejnojmenné knihy Roberta Saviana.

Narkodrama patří v současnosti k nejoblíbenějším seriálovým žánrům. Od amerických řad The Wire – Špína Baltimoru (2002) a Perníkový táta (2008) převzali štafetu italští producenti s kusy Gomora (2014) a Subura (2017). Vtiskli žánru komplikovaný děj, kde několik stran bojuje o dealerské místo na rohu anebo stavební parcelu, ovšem také nepopiratelné estetické kouzlo autenticky polorozpadlých sídlišť a ušmudlaných kafebarů. Latinskoameričtí Narcos (2015) pak přidali na intenzitě všeho: násilí je nesmyslně brutální, kokainu jsou tuny.

Nula nula nula si bere od obojího to nejlepší a připojuje nesmyvatelnou urgenci, smutek i zoufalství. A taky očekávané poznání, že o byznys jde až v první řadě. Na množství a původu krve nezáleží a milosrdenství se tu měří nanejvýš na gramy.

Obžaloba narkomafie

Nad Kalábrií vyjde slunce, když se starý Don Minu (Adriano Chiaramida) přestane skrývat, aby domluvil zásilku pěti tun kokainu. Ambiciózní vnuk Stefano (Giuseppe De Domenico) ale něco takového nechce dopustit. Kdyby drogy do Itálie připluly, Don Minu potvrdí svou pozici a Stefano dědu jen tak nesestřelí. Na druhé straně zeměkoule pak zkušený pašerák Lynwood (Gabriel Byrne) přijíždí do Mexika, aby drogy nabral od místního gangu bratří Leyraových. Schůzku naruší akce elitní policejní jednotky pod vedením Manuela Contrerase (Harold Torres). Ten sice zároveň pracuje pro gangstery, ale operaci zabránit nedokáže. Kvůli tomu pak naplno přechází na temnou stranu síly a zakládá paramilitární gangsterskou jednotku. Na scéně se objevují Lynwoodovy děti Emma (Andrea Riseboroughová) a Chris (Dane DeHaan), který trpí neurodegenerativní Huntingtonovou chorobou. Najímají loď, která má kokain doručit do Kalábrie. Netuší ale, jak dlouhé má Stefano prsty.

Nula nula nula vychází z knihy Roberta Saviana, osm epizod si pak rozdělili tři renomovaní režiséři: Stefano Sollima, Janus Metz a Pablo Trapero. Celá produkce přitom těží z hlubokých zkušeností všech zúčastněných. Roberto Saviano se problematice italské mafie a celosvětového drogového obchodu věnuje