Zákaz účasti otců nám spíš zkomplikoval práci. Opatření přijímáme bez hlubšího přemýšlení, říká porodník

Pracoval jste na několika zahraničních misích Lékařů bez hranic. Máte z nich zkušenosti s epidemiemi? Dá se ta dnešní s něčím srovnat?

Zažil jsem před dvaceti lety ve Východním Timoru velkou epidemii. Poté co získal nezávislost a byl kompletně vypálený, byla tam epidemie akutní podvýživy, malárie, tuberkulózy a hlavně spalniček, což je mnohem nakažlivější infekce než Covid-19. Zemřely tam desítky dětí.

S dnešní situací se to ale nedá vůbec srovnávat, s tím nemá zkušenost nikdo a rozhodně situaci nechci zlehčovat. Poprvé se taková hrozba a v takovém rozsahu dotkla vyspělého světa, lidé jsou z toho vyděšení. Vzhledem k tomu, co denně vidí v médiích, ani není divu.

Překvapuje mě ale, že část veřejnosti je ochotná přijmout v podstatě jakákoliv opatření bez hlubšího přemýšlení. Čím tvrdší opatření, tím lepší. Možná že tím, že jsem se jako lékař pohyboval v jiných kontextech, ve válkách a viděl jsem i jiné epidemie, vnímám to trochu jinak.

Opatření chápu, ale hodně mě trápí možné dlouhodobé důsledky drastických omezení a jejich dopady na lidské životy, finanční situaci, strach z budoucnosti. Lidé to začínají vnímat velmi špatně.

Proč jste na klinice dočasně zakázali přítomnost otců po porodu?

Kvůli tomu, že se ukázalo, že jsou ve fakultní nemocnici dva nakažení lékaři, byť z jiného oddělení. Jakmile se došetří jejich kontakty, přítomnost otců zase povolíme. Doufám, že po víkendu. Nechtěli jsme, aby to někdo použil proti nám.

Otcové nesmí být u porodů. Ale jako zákonní zástupci mají podle výjimky ministerstva zdravotnictví právo na styk s nezletilými dětmi. To se týká i novorozenců. Přesto to většina porodnic neumožňuje. Jak je možné, že to šlo ve FN Ostrava?

Nechtěli jsme o přítomnost otců přijít. Myslím, že je fajn, když jsou u rodičky. Respektujeme ale mimořádná opatření vlády a zákaz otců u porodu. Nicméně v tiskové zprávě ministra se zároveň objevilo, že se to nevztahuje na právo návštěvy novorozence.

Takže otcové k porodu nesmí, ale na oddělení šestinedělí paradoxně můžou. To si ale myslím, že je nevhodné, protože