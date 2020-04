Boj proti koronaviru nesmí ohrožovat demokracii, vyzvalo třináct evropských zemí. Česku o iniciativě nikdo neřekl

„Jsme hluboce znepokojeni rizikem porušování principu vlády práva, demokracie a základních práv, které přinášejí určitá mimořádná opatření,“ stojí v prohlášení původně třinácti zemí. Jako první ho už ve středu večer na Twitteru zveřejnil nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.

The rule of law, democracy and fundamental rights must remain strong principles of our societies, also in times of #coronavirus.

NL with several others support the @EU_Commission in monitoring emergency measures and their application. Joint statement: https://t.co/Cnp0RdFum5

