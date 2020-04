Tlak okolí a jednoduché pokyny fungují víc než strašení před šířením nákazy, odhalil experiment

Jak informovat veřejnost o vládních nařízeních proti šíření koronaviru, aby fungovala? Ochotu nosit roušky nebo nevycházet zbytečně z domova posiluje třeba jednoduchá věc: když se opatření připomínají. Ukázal to experiment think tanku IDEA při CERGE-EI a společnosti Behavio. Poukazuje také na to, že strašení nákazou nepřispívá k dodržování pokynů tolik, jako když se zdůrazňuje, že nošení roušek je „normální věc“ a „dělají to tak teď všichni“.