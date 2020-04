O Švédsku se píšou nespravedlivé polopravdy, lidé se tu před virem dobře chrání, tvrdí český lékař v Göteborgu

Český lékař Miroslav Maláč už osmým rokem žije a pracuje ve švédském Göteborgu. Koronavirovou epidemii teď sleduje spíš z domova než z nemocnice: je na otcovské dovolené. Ale manželka je také lékařka, a rodina tak z první ruky ví, že Švédsku zoufale chybějí ochranné pomůcky pro zdravotníky. Jinak to tam ale prý rozhodně nevypadá tak, jak se můžete dočíst v některých českých článcích, zdůrazňuje. Že vláda nevyhlašuje zákazy, podle něj neznamená, že se Švédi nechrání. Přinášíme jeho pohled.

V čem by teď pro vás krize byla jiná, kdybyste byl na otcovské dovolené v České republice?

Když to srovnám s Českem, tady se mě to skoro netýká. Zas tolik se tu toho nezměnilo, rozhodně je to uvolněnější než u vás. Vycházet nezakázali, obchody jsou otevřené a roušky se tu nenosí.

Některé aktivity pro děti zavřeli, třeba velké herny v halách. Nebo zařízení pro volnočasové aktivity – to je taková specialita Švédska, říká se tomu otevřené školky. Na rodičovské tam jdete i s dítětem, jsou tam dvě učitelky, další děti a rodiče a všichni společně hrají hry, zpívají písničky a podobně. Tyhle otevřené školky jsou teď také zavřené; namísto toho městem řízené školky nabízejí venkovní aktivity v parku, což je docela sympatické.

Tohle jsou věci, které se nás dotýkají. Ale určitě to je tady jednodušší než pro rodiče v Česku.

Snazší i díky tomu, že školy zůstaly otevřené?

Zčásti ano, základní školy a školky jsou otevřené. Ale zavřely se střední a vysoké školy – počítá se s tím, že středoškoláci už se o sebe zvládnou postarat sami. Na rozdíl od předškolních dětí a menších školáků, se kterými rodiče musejí zůstat doma. Nebo je předat prarodičům, čemuž se tu snaží zabránit, aby starší, citlivou populaci ochránili.

Sám už jste to nakousl: roušky. Jak zní postoj švédských úřadů?

