Notes: S rýmičkou se popasujte jako chlapi, Mynářova zrada a ne tak přednostní dodávky z Číny

Nehorázný a nepatřičný čin, který má rysy zrady. Tak hodnotí diplomaté počínání hradního kancléře Mynáře, který si u čínského diplomata objednal výhrůžný dopis zesnulému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. „Je nesprávné, aby se naše země, hlava státu či zaměstnanci Hradu dotazovali cizího státu, co říká na návštěvu předsedy Senátu na Tchaj-wanu. Máme tam diplomatickou misi,“ řekl například bývalý šéf diplomacie Cyril Svoboda. A co na to Hrad? Mlčí. Dokonce ani nedůtklivého tweetu od mluvčího Ovčáčka jsme se nedočkali.

Zatímco polovina světa bojuje proti koronaviru, tak brazilský prezident Bolsonaro bojuje proti přísným opatřením, která mají pandemii zpomalit. Podle něj by se život měl co nejdříve vrátit do normálu a lidé se s „rýmičkou“, jak nemoci Covid-19 říká, musí popasovat jako chlapi. „To je život. Všichni jednou zemřeme,“ dodal neohrožený pětašedesátiletý vůdce, který se nechal na koronavirus testovat už třikrát.

„Není jiná země v Evropě, která by dávala takovou podporu,“ prohlašoval ještě minulou středu multiministr Havlíček směrem k živnostníkům. Vláda včera sice jednorázovou podporu pro podnikatele ve výši 25 tisíc schválila, ale rozhodně se jí nedočkají všichni. Podnikatelé, kterým se loni dařilo, na finanční pomoc od státu nedosáhnou. „Hodili nás přes palubu,“ říká turistická průvodkyně, která se pomoci od státu nedočká.

Turecký prezident Erdogan zavelel k ústupu a stáhl uprchlíky od řeckých hranic, které se pokoušeli na jeho popud prorazit. Migranty tak Turci svážejí zpět do táborů. A vztah místních k uprchlíkům se zhoršuje, bojí se totiž, že můžou být zdrojem nákazy. Mnozí z migrantů by se nyní nejraději vrátili domů, koronavirus ale uzavřel hranice. Nelehký osud lidí, kteří utekli ze svých zemí, popisuje Petra Procházková.

Ministerstvo zdravotnictví se ráno na tiskové konferenci chlubilo, že reprodukční číslo (tedy počet lidí, kteří nákazu v průměru chytí od jednoho infekčního) epidemie Covid-19 v Česku kleslo z původní hodnoty 2,6 až na 1,1. Při hodnotě nižší než jedna bychom měli prakticky vyhráno, protože epidemie by se přestala šířit. Ale žádný jednoduchý vzoreček na výpočet tohoto numera neexistuje a Ústav zdravotnických informací a statistiky ho stanovuje pomocí vlastního matematického modelu. Petr Koubský spočítal, jak snadné je se v těchto výpočtech mýlit.

Díky Zemanovi máme přednostní dodávky zdravotnického materiálu z Číny, kasal se Babiš ještě nedávno. Ale v tu stejnou chvíli přistávala letadla s čínskou pomocí i jinde po Evropě. V Belgii nebo Francii vykládali zásilky milionů roušek, respirátorů nebo testů ve chvíli, kdy Česko teprve zavádělo opatření. V servilitě Číně ale nejsme sami. Pocty Číně vzdávají i Maďaři a srbský prezident dokonce líbal přímo na letišti čínskou vlajku.

Co najdete v zítřejším tištěném Deníku N?

Krátké zprávy

V americkém Texasu havaroval a začal hořet kamion s nákladem v těchto dnech nejcennějším – toaletním papírem. Naštěstí řidič i jeho pes vyvázli z nehody bez zranění.

Byty pro všechny! Česká národní banka uvolnila limity pro poskytování nových hypoték. Vzroste například limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti na 90 % z 80 %.

Kvůli pandemii koronaviru se zhorší předpověď počasí. Meteorologové totiž nemají dostatek dat k měření rychlosti větru a teploty, která sbírala letadla na komerčních linkách. Tak ještěže jsme všichni doma…

… a nejspíš ještě dlouho budeme. Krizový štáb pod vedením ministra Hamáčka doporučí vládě nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní.

A za porušení mimořádných opatření bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun. Teda ta hrozila i nyní, ale vymahatelnost byla složitá. Hamáček chce, aby policisté těm, kteří se shlukují ve skupinách nebo nemají roušku, mohli dát blokovou pokutu. Hned. Na místě.

Severní Korea nehlásí zatím ani jediný případ nákazy koronavirem. Soudruzi prozíravě zadrátovali hranice už v předstihu. Přesto Světová zdravotnická organizace zemi pošle na pomoc v boji s pandemií 900 tisíc dolarů.

Mezitím v Česku opět vzrostl počet potvrzených nakažených, kterých už je více než tři a půl tisíce, a 39 lidí již nákaze podlehlo. Zpravodajství o koronaviru můžete stále sledovat v našem onlinu.

Hezký zbytek dne a hádejte, která ze zpráv byla apríl!