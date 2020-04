Peruánský deník: Česko – náš vzor

Popravdě jsem překvapen, jak spořádaně místní ke koronavirovým omezením přistoupili. Strach je evidentně silnější než chaotičnost a lehkovážnost, které si zbytek světa s Latinskou Amerikou spojuje. Vyhlížím na náměstíčko, kde se touto dobou před propuknutím epidemie kolem stánků s rychlým občerstvením kupili zákazníci. Dnes ani noha. Dokonce i pouliční psi zřejmě pochopili vážnost situace, protože se nikde netoulají.

Samozřejmě výhled z okna neposkytuje úplně přesnou informaci o stavu celé země. Na jiných místech, než je moje čtvrť Mangomarca v peruánské metropoli Limě, obyvatelstvo tak poslušné pokynů prezidenta Martína Vizcarry, který opakovaně varuje před konáním oslav všeho druhu, nebylo.

Takže musel od posledního březnového dne zákaz vycházení posunout už na šestou hodinu večerní. Pro mě to znamená jen to, že plastikovou tašku s odpadky musím vynést o dvě hodiny dříve než dosud, ale pro ty, co se musí dostat domů z práce, docela těžký oříšek. A to i přesto, že se nyní v rozlehlé Limě nezaseknou v dopravní zácpě. Ale jak si průjezdnost ulic užít, když nikam nemůžete?

Prezident s rouškou i bez

Pravda, mohu na nákup. V mém případě jen na místní tržiště, která tu na rozdíl do Česka nebyla uzavřena. Tady se jedná o zcela normální byznys a ne jen bio kratochvíli. Během těch už více než dvou týdnů karantény si většina lidí navykla na nákupy nosit roušku. I když se mezi nimi najde dost „expertů“, kteří si ji navléknou, ale pak ji nosí pod bradou, aby jim nebránila v dýchání.

V tomto ohledu nepomáhá ani příklad prezidenta Vizcarry, který jinak krizi zvládá s rozvážným, zcela nelatinskoamerickým klidem. Většinu nutných opatření zavedl v