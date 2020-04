Orbánova vláda na Maďarskem: část českých a evropských politiků žádá tvrdou reakci

Nový maďarský zákon, který například umožňuje poslat až na pět let do vězení někoho, kdo šíří to, co bude označeno za poplašnou zprávu, kritizují politici nejen v Evropě, ale například i v USA. Předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Eliot Engel za Demokratickou stranu nazval nový maďarský zákon „převzetím moci“ a jeho republikánský kolega z výboru Michael McCaul řekl, že „Orbán chce využít pandemie koronaviru k uchopení diktátorské moci“.

Zákon zkritizoval i šéf zahraničního výboru německého Bundestagu Norbert Röttgen, podle kterého Německo stejně jako ostatních 25 států Unie musí ukázat, že nebude toto zneužití koronavirové krize tolerovat. Röttgen je jedním z kandidátů na nového šéfa německých křesťanských demokratů (CDU), kteří jsou s 29 poslanci nejsilnější europarlamentní stranou EPP.

„To, co se děje dneska v Maďarsku, nepovažuji za přijatelné a nechtěl bych, aby se něco takového dělo v České republice,“ prohlásil Petr Fiala, předseda opoziční ODS, jejíž představitelé se dosud vyjádřením k premiérovi Orbánovi vyhýbali nebo situaci zlehčovali. Zdroj: Facebook Petra Fialy, od času 17:26

Mocní z EPP

Většina mocných evropských lidovců ale mlčí nebo