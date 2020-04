Zaniknou kina? Skončíme u Netflixu a HBO? Budeme dokola sledovat Přátele? Jak virus změní zábavní průmysl

Dva týdny po zavření většiny kin v Americe si začíná Hollywood pomalu připouštět, že pandemie natrvalo změní tvář zábavního průmyslu, a to i v tom případě, že rychle přejde.

Situace se už nikdy nevrátí do normálu, domnívá se v časopise Hollywood Reporter Rebecca Keeganová, která píše o tom, jak epidemie mění divácké návyky. Jako příklad uvádí příběh Američana, který by se však nelišil od zkušenosti diváka v Česku. Nazvěme ho Petr. Petr a jeho přítelkyně chtěli vyrazit do kina. Byl začátek března, multiplexy hrály nový hororový sci-fi film Neviditelný, na který je lákaly citylighty s tváří herečky Elisabeth Mossové.

Jenže než si domluvili rande, všechna kina zavřela a zrušila program. Petr nikdy nebyl fanouškem streamovacích služeb, ale nyní docenil, že americký film, který chtěli vidět, je dostupný i online přes službu Apple TV.

Petr si vypočítal, že 20 dolarů za „půjčení“ filmu na 48 hodin není mnoho peněz v porovnání s dvěma rezervacemi vstupenek do multiplexu, nemluvě o tom, že si mohou snímek prohlédnout v soukromí na svém gauči a odskočit si na záchod, aniž by jim utekl děj.

Petr možná přijde streamování na chuť a předplatí si Netflix. A když multiplexy za měsíc či dva znovu otevřou, možná už ani nebude mít chuť vyrazit do kina. Nebude muset cestovat, složitě parkovat, prodírat se davy v nákupním centru, stát ve frontě na lístky a přitom se po celou dobu stresovat, zda nepřijdou pozdě. Film si pustí doma.

Předpověď, že dnešní krize urychlí již rozjetou digitální streamovací revoluci, dosud jen zbrzděnou rozličnými překážkami, spojuje všechny prognózy, jak pandemie změní