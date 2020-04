Facebook a Google kšeftují s naším soukromím. Jsou to nová impéria

Možná si ani neuvědomujeme, jak moc se dnešní doba Orwellově vizi přiblížila. Ne, to není sci-fi ani výplod bláznivých konspiračních teorií. Vítejte v jednadvacátém století – v éře digitálního kapitalismu, který mění náš svět stejně radikálně jako průmyslová revoluce nebo dnešní klimatická krize. A v souvislosti s koronavirem ho bude měnit ještě rychleji.

Jak vydělat na našem soukromí?

Před deseti lety zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg ohlásil „konec éry soukromí“. Pochvaloval si, jak na Facebooku o sobě ochotně sdílíme všechny možné informace.

Zapomněl však dodat, že Facebook ani další firmy nepodnikají z lidumilství, ale informace o nás nutně potřebují k pohádkovým ziskům. Co nejdetailněji nás musí znát proto, aby mohly informace o nás prodat inzerentům a ovlivňovat naše chování.

Většina lidí má dnes už svůj digitální profil, který si žije vlastním životem a slouží jako ohromný zdroj výdělků pro jiné. A to platí dvojnásob v koronavirové době, kdy se ohromné množství aktivit přesouvá na internet a zavádí se online sledování nemocných. Asi nejdetailnější vhled do probíhající revoluční změny přináší americká socioložka Shoshana Zuboffová v oceňované knize Vzestup kontrolně-sledovacího kapitalismu (Rise of Surveillance Capitalism, 2019).

Zuboffová, která je označována za jednu z klíčových myslitelek dneška, tvrdí, že v ohrožení je samotná lidská svoboda, demokracie a svět, jak jsme ho znali. Jak to?

„Největším zlem nejsou ruské trollí farmy, ale Facebook,“ řekl nedávno datový analytik František Vrábel na serveru iRozhlas. Shodně s tím, co už dlouho píšou někteří IT novináři a odborníci.

Sociální sítě jako Facebook potřebují co nejvíc přitáhnout naši pozornost a motivovat nás k aktivitě a reakcím. Naše činnost na Facebooku o nás prozrazuje mimořádně cenné informace – ukazuje, na co rádi klikáme, o čem diskutujeme, čemu věříme, jestli jsme naštvaní, politicky angažovaní, nebo naopak pasivní.

Prozrazuje i to, jaké máme přátele, co děláme, čeho se bojíme – prostě jací jsme. A právě to jsou životně důležitá data, díky kterým si Facebook, Google, Apple, Microsoft i další firmy mohou udělat přesný obrázek o lidech a celých sociálních skupinách (třeba podle jejich věku nebo vzdělání). Výsledkem je, že nás digitální korporace perfektně znají, umí předpovídat naše chování a podsunout nám na míru ušitou reklamu i obsah.

Logika digitálních firem je prostá: získat o nás co nejvíc informací a ty pak zpeněžit. Stačí k tomu málo. Miliardy lidí dnes využívají chytrý telefon, který sleduje naši polohu a obsahuje aplikace, které o nás sbírají informace, stejně jako sociální sítě. Navíc jsme obklopeni průmyslovými kamerami a využíváme „chytré“ spotřebiče v domácnosti. Ty jsou nám nabízeny jako pomocníci k ulehčení života, zábavě a informacím.

Jenže to má háček.