Hodiny tráví v ochranném obleku, nesmí se napít ani na záchod. Reportáž z laboratoře, kde testují vzorky na koronavirus

Do testování vzorků na přítomnost koronaviru se v Česku zapojuje čím dál víc laboratoří. Pro jejich zaměstnance je to vlastně rutinní práce, problémem je ale velký nápor a riziko při nakládání s vysoce nebezpečným materiálem. Pracovníci a pracovnice musejí trávit mnoho hodin denně v nepohodlných ochranných oděvech bez možnosti napít se nebo si zajít na záchod. Stres zvyšuje taky nutnost neustálého soustředění – záměna jediného vzorku může mít tragické důsledky pro mnoho lidí. Deník N navštívil laboratoř na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích, která první várku vzorků otestovala v sobotu.

„Tak jak to vypadá?“ ptá se s nadějí v očích nad hygienickou rouškou mladá žena. Otázka míří na muže, kterému právě otevřela prosklené dveře vedoucí na chodbu k laboratořím. Tam už smí jen ona a několik málo dalších. Muž má v rukou objemnou krabici.

„Osmdesát,“ říká stručně.

„To tady budeme tak do šesti, do sedmi, směna po nás do půlnoci,“ odhaduje žena. Hodiny ukazují něco po jedné odpoledne.

Žena se jmenuje Hana Mašková a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity dělá doktorát z infekční biologie. V jeho rámci zkoumá vliv klíšťové encefalitidy na lidské imunitní buňky. To ale teď muselo jít stranou. Spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi se vrhla do víru testování vzorků s podezřením na přítomnost koronaviru.

„V neděli jsme byli v laboratoři od deseti do šesti do večera bez přestávky, protože přišlo sto padesát vzorků,“ říká Mašková. Dnes – v úterý – už jich dopoledne stihla padesát. A v krabici, kterou právě přinesl její kolega, je dalších osmdesát, které musí zvládnout za odpoledne.

„Začínáme v sedm ráno, když přijdou první vzorky, dneska jsme skončili s první várkou ve čtvrt na dvanáct. Teď jsme měli pauzu na oběd a zase vstoupíme do laboratoře na další nejméně čtyři hodiny,“ odhaduje Marie Jalovecká, která pracuje s Maškovou ve dvojici. Normálně působí jako vědecká asistentka na zdejší katedře parazitologie a zkoumá jednobuněčné krevní parazity. I ti, podobně jako klíšťata, ale teď musejí počkat. „Veškeré ostatní práce stojí, jede se nonstop v laborce,“ říká Jalovecká a bere si ze skladu čerstvou sadu ochranných pomůcek na odpolední šichtu.

Jihočeská Přírodovědecká fakulta nabídla své kapacity Státnímu zdravotnímu ústavu minulý týden v úterý, hned druhý den dostala kladnou odpověď. Dva dny se ladily detaily a pár vzorků laboratoř otestovala zkušebně. Od víkendu funguje naostro.

„První vzorky byly v sobotu, bylo jich osmdesát, v neděli už sto padesát, včera sto třicet, všechno je z nemocnice v Táboře,“ říká vedoucí laboratoře, vědec a vysokoškolský pedagog Ján Štěrba. „Za první tři dny jsme měli pozitivních případů