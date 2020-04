Děti víc potřebují rodiče v klidu než neustálou zábavu, budou si teď vážit školy, míní odborníci

Tři týdny po uzavření škol získávají dětští psychologové a učitelé lepší představu o tom, o co děti přišly, ale co také získaly. Karanténa je pro ně těžší než pro dospělé, protože potřebují rutinu. Zároveň ale dostaly příležitost vyzkoušet si vlastní zodpovědnost a naučit se všední činnosti. Oboje se jim bude v životě hodit.

Když během druhé světové války Němci bombardovali Londýn, poslali jeho obyvatelé své děti do většího bezpečí k příbuzným na venkov. Operace dostala název Pied Piper neboli Potulný pištec a týkala se tří milionů holek a kluků. Po válce se ukázalo, že tyto děti na tom byly psychicky mnohem hůř než ty, které s rodiči v metropoli zůstaly. Oddělením od rodiny utrpěly těžké trauma, kterého se nezbavily ani po mnoha letech.

Co to má společného s dnešní koronavirovou karanténou? Důležitý poznatek, který ukazuje, jak zásadní jsou pro stav dětí rodiče. Psychickou pohodu u dítěte nevytvářejí objektivní okolnosti, ale to, že má pocit emočního bezpečí. Jeho domov může být několikrát denně bombardován nacisty, ale jemu tam bude líp, protože je s rodiči, a ne bez nich, byť na klidném venkově. Emoční bezpečí je pro ně důležitější než to objektivní, a to je pro mnohé rodiče v těchto dnech důležitá připomínka.

Emma, 14 let, ZŠ Brno

„Chci zpátky do školy, protože tam mám kamarády. Doma je to dobré, protože můžu vstávat, kdy chci, ale ve škole je to lepší, protože nám učitelé všechno vysvětlí.“

„Že děti teď nechodí do školy a všechno je jinak, je pro ně určitě znejisťující, protože tím přišly o svoji známou rutinu a tu k vývoji potřebují. Ale pokud jsou doma v pohodě a klidu, zvládnou to bez větších problémů a karanténa pro ně nebude ztrátové období,“ vysvětluje psycholožka Barbora Downes, která pracuje jako psychologická konzultantka v několika českých školách.

Mnohem věští zátěží pro děti podle ní je, pokud rodiče