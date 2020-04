Studio N: „Vaše otázky pana ředitele uráží.“ Thomayerova nemocnice odpovídá až po nátlaku ministerstva

Rozšíření nákazy seniorů v léčebně dlouhodobě nemocných, úmrtí zdravotní sestry, která pečovala o pacienta nakaženého koronavirem. Z pražské Thomayerovy nemocnice v poslední době nechodí pozitivní zprávy. Vedení přitom s novináři komunikuje až poté, co se redakce odpovědí dožaduje u ministerstva zdravotnictví. A některé otázky zůstávají nezodpovězené. Například to, co měly sestry na sobě, když ošetřovaly pacienta s koronavirem, od kterého se nakazily. Víc probereme s redaktorkou Ivou Bezděkovou.