Jak vybírat prezidenta uprostřed pandemie? USA vymýšlejí, jak ochránit voliče

Sean Casten je za posledních padesát let první člen Demokratické strany zastupující šestý kongresový okrsek státu Illinois. Rodák z irského Dublinu by rád na svůj mandát na podzim navázal. V listopadu se v USA nevolí pouze prezident, ale hlasuje se také o všech členech Sněmovny reprezentantů a přibližně do třetiny Senátu.

Jenže pandemie koronaviru tradiční volební témata, jako jsou vlastní úspěchy a vize budoucnosti, odsunula na druhou kolej. „Nikdo se nechce bavit o tom, co si myslím o uhlíkové dani,“ řekl kongresman deníku New York Times.

Namísto toho se svými voliči po telefonu probírá, zda mají o nákaze dostatek informací a jak pomoct seniorům. Dobrovolní pomocníci jeho volebního štábu například poskytují seznamy místních supermarketů s otevíracími hodinami vyhrazenými pro seniory.

Covid-19 ve volebním roce 2020 pozastavil volební kampaň.

Naposledy za války

Spojené státy už zažily volby za národních krizí. Ale situaci, kdy jedno téma natolik dominovalo ve veřejné debatě, někteří srovnávají s volbami v roce 1944 za druhé světové války.

„Tehdy byly naše každodenní rituály naposledy takto narušeny,“ řekla historička Doris Kearns Goodwinová v New York Times. „Lidé ale aspoň mohli jít do práce a podílet se na snaze o vítězství ve válce,“ dodala.

Koronavirus je navíc specifický tím,