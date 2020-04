Majitelé domů kritizují odložení nájemného. O pomoci nemůže rozhodovat úředník, říká šéf sdružení vlastníků

Až šestiměsíční odklad nájemného chce podnikatelům zasaženým opatřeními proti koronaviru zajistit vicepremiér Karel Havlíček. Opatření má být součástí řady kroků, které mají byznysu pomoci překlenout období, kdy museli své provozy zavřít. Na návrhu Havlíček spolupracuje s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, opatření by mělo vejít v platnost nejpozději v následujících týdnech. Nelíbí se přitom majitelům nemovitostí. Vadí jim, že stát přikazuje, komu mají pomáhat. „Chtěli bychom, aby měli majitelé stejnou možnost jako banky, které mohou prověřit klienty, jestli jsou bonitní,“ říká předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček.

Jak jste se dozvěděli o návrhu vlády o odkladu nájemného? Komunikovala s vámi nějak chystané opatření?

Ne, nikdo s námi návrh nekonzultoval. Dozvěděli jsme se o tom až z televizního zpravodajství.

Jak návrh na odklad nájemného vnímáte?

Musíme brát situaci v širším kontextu. Jsme poskytovatelé karanténních obydlí mnoha tisícům rodin a jednotlivců v České republice, tedy nájemního bydlení ze strany našich členů. To pomáhá, aby se koronavirus dál nešířil a aby se co nejméně lidí nakazilo. Musíme proto nést odpovědnost za to, aby mohli přežít doma a nemuseli vycházet. Náš postoj je, že bychom měli podporu poskytnout solventně se chovajícím občanům dodržujícím občanům.

Pokud budou mít někteří nájemci problémy s placením nájemného, vyzvali jsme naše členy, aby jim vyšli vstříc a poskytli jim úvěr tím způsobem, že jim posunou splatnost. Chtěli bychom, aby měli majitelé stejnou možnost jako banky, které mohou prověřit klienty, jestli jsou bonitní.

Takže s plošným odkladem pro podniky zasažené vládními opatřeními nesouhlasíte?

Chceme vyhovět všem, komu je