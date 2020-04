Schillerová chce zrušit daň z nabytí nemovitosti, ale i slevy za hypotéku. Někteří lidé si mohou pohoršit, varují experti

Ministryně financí Alena Schillerová svůj plán představila v televizi Prima. „Je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat,“ řekla šéfka resortu v pořadu Partie. „Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké,“ doplnila.

„Daň je diskutována řadu let, platí ji většinou občané. Firmy to řeší přeprodejem obchodního podílu, tím se tomu vyhnou,“ dodala pak ministryně na dotaz Deníku N po dnešním jednání vlády.

Rektorka Mendelovy univerzity a předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová ale nevidí důvod, proč by se k tomuto kroku mělo přistupovat právě v době, kdy mnohé oblasti ekonomiky úplně stojí. „Lidé nemají perspektivu budoucnosti, ale řeší se tu daň z nabytí nemovitosti. Nikdo si na základě toho nebude kupovat byty. Lidé nemyslí na budoucí spotřebu. Myslí na to, jak přežít,“ sdělila rektorka Deníku N. „Nákup nemovitostí a získání vlastního bydlení je z mého pohledu krokem číslo dva. Nyní jsme stále u bodu číslo jedna, kdy máme umrtvenou ekonomiku, kterou musíme po zrušení karantény oživit.“

Nad načasováním ohlášeného opatření se pozastavil i někdejší šéf Finanční správy Jiří Žežulka. „Nepochopil jsem, proč k tomu dochází tímto způsobem. Na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo dost času před krizí,“ myslí si Žežulka, který dnes pracuje pro poradenskou společnost Apogeo. „Není jasné, co krize udělá s realitním trhem. Nemyslím, že by měl zažít nějakou enormní korekci. Mnoho lidí drží byty jako investici. Ta klesá rozhodně méně než například investice na akciových trzích. Z toho důvodu si nemyslím, že je tento trh potřeba rozproudit,“ dodal.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po dnešním jednání vlády připustila, že zrušení daně by se nemuselo týkat všech, ale mohlo by být zaměřeno třeba na mladé rodiny s dětmi. „Bavíme se o tom, že by se to týkalo jen první nemovitosti a podobně,“ upřesnila.

Nejasné parametry

Redakce se obrátila i na ministerstvo financí s dotazem, kdy má být daň zrušena. Resort ale do uzávěrky textu neodepsal. Bez odpovědi nechal i otázky týkající se parametrů tohoto opatření. Podle výroků ministryně by ale mohlo pomoci jen části zájemců o nové bydlení, u mnohých naopak hrozí, že jejich situaci zhorší – pokud se tedy jejich případy specificky neupraví.

Spolu se zrušením daně totiž ministerstvo chce škrtnout i daňové odpočty na hypotéku. To by se týkalo těch