Hledá se „narkoterorista Maduro“. Proč USA uprostřed krize vypsaly odměnu na dopadení venezuelského vůdce

Až se bude za pár let natáčet další pokračování seriálu Narcos, bude to akční vstup do děje jeho nové řady. Celý svět se kvůli strachu z koronaviru zahaluje do roušky, ale americkému ministru spravedlnosti v Trumpově vládě Williamu Barrovi pandemie nemůže zabránit v tom, aby dál usiloval o rozprášení venezuelského Kartelu sluncí. Za jeho lídra označuje socialistického diktátora Nicoláse Madura a za informace vedoucí k jeho dopadení slibuje odměnu 15 milionů dolarů. Včera rozhodl Trump o vyslání vojenských lodí do Karibiku za účelem boje s venezuelským obchodem s drogami.