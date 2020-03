Notes: Viry sílí, lidi šílí. Pandemie napomáhá kreativitě a soudržnosti. A netopýři jsou fajn, když je nehladíte

Ve zprávách zvířátky končí, my s nimi dnes začneme. Seznamte se: netopýr. Nemá v poslední době zrovna nejlepší pověst. Zaslouží si ji? To jsme se šli zeptat znojemského zoologa Antonína Reitera. Po tomto rozhovoru možná létavec ztratí auru zabijáka lidstva, i když dotýkat se jich prý opravdu není nejlepší nápad, protože přece jen bývají přenašeči řady patogenů. Dotýkat se jich ale nemusíte a oni se vás také dotýkat nebudou. A do vlasů se prý nezamotávají, i když se na to výzkumníci zaměřili a zkoumali, jestli je to možné.