Co ukázal pokus projednat právě teď kroky, které se mohou hodit ve válce: dvě dobré zprávy a pět špatných

Dramatické výjevy omezování role parlamentu a přebírání moci jedním mužem, které ve světle vývoje v nedalekém Maďarsku jen nabývají na intenzitě, velice rychle vystřídaly omluvy ze strany ministra obrany Lubomíra Metnara i rezolutní odmítnutí premiéra Andreje Babiše.

Při čtení materiálu je ale třeba si uvědomit, že všechny návrhy směřují do oblasti stavu ohrožení státu a stavu válečného, tedy míří na situaci, kdy hrozí válka, nebo již válka vypukla. Ústava obsahuje celkem jasné vymezení, co který krizový stav řeší, není tedy například představitelné, že by se návrhy v materiálu uvedené měly týkat stavu nouzového, který prožíváme dnes.

I z veřejně dostupných zdrojů jsou pak dohledatelné informace o tom, že materiál skutečně nevznikl na zelené louce (další související dokumenty najdete zde a zde), tudíž se velmi pravděpodobně nevylíhl v hlavě právě vládnoucí garnitury unavené demokratickou procedurou. Mnohem pravděpodobnější je, že se ministerstvo obrany pokusilo splnit úkol, který od vlády před mnoha a mnoha lety dostalo, jeho splnění nesčetněkrát odkládalo a termíny pro jeho odevzdání neustále posouvalo. Až přišlo na ten „nejpříhodnější“ okamžik k předložení, uprostřed koronavirové pandemie.

Je vcelku dobrá zpráva, že se ukazuje, že společnost není natolik zdecimovaná krizovou situací, aby jakýkoliv případný pokus o uchvácení moci nechala projít bez většího odporu. Dobrá zpráva je i to, že celá událost patrně není součást komplotu temných sil, ale jen neodpustitelná neschopnost. Všechny ostatní zprávy jsou už jen špatné, a to tak, že velmi. Pro přehlednost je rozdělím do skupin a očísluji. Bude jich pět.

První špatná zpráva je naprostá neschopnost ministerstva obrany. Lze snad pochopit, že