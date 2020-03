Přehledně: Jak hejtmanka kvůli rouškám vyvolala a nakonec urovnala diplomatický skandál

Ve čtvrtek 12. března benešovská nemocnice kvůli kritickému nedostatku ochranných pomůcek objednává u společnosti Palmerston 400 tisíc roušek a osm tisíc respirátorů.

„Vše bylo objednáno pro krajské nemocnice Středočeského kraje s podmínkou, že fakturace bude v limitu finančního stropu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví ČR a současně v požadované kvalitě,“ napsal dnes Deníku N ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

Zboží mělo být zaplacené až po dovezení, což Deníku N potvrdila i Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje, který je zřizovatelem nemocnice.

V neděli 15. března má hejtmanka brífink v Benešově po jednání s šéfy nemocnic kvůli nedostatku ochranných pomůcek.

Jeho část zveřejnila ČT24 – hejtmanka si v ní pochvaluje, že po intervenci u premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha sehnala dalších 300 respirátorů pro krajské nemocnice.

Deník N získal nahrávku z celé tiskové konference, na které Pokorná Jermanová líčí peripetie s objednaným zbožím.

„Abyste si nemysleli, že Středočeský kraj jen čeká na zásoby od státu. Měli jsme objednaný kamion z Německa ještě před vydáním zákazu vyvážení (Německo zakázalo vývoz 4. března v reakci na francouzské opatření, pozn. red.) zdravotnického materiálu, kde byly tisíce FFP3 a roušek. A ten kamion zůstal na hranicích. Řidič nám volal, že ho zabavili a že byl na německém území. Potvrzuji slova ministra Vojtěcha, že když to objednáme, neznamená to, že nám to někdo doveze. Je to trošku smutný příklad