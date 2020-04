Bezdomovci se schovali před nákazou do hotelového luxusu. Praha chce krizi využít jako šanci, jak je dostat z ulice

Zatímco minulý rok touto dobou si zde partičky cizinců užívaly první jarní paprsky, letos tu zní z mobilu romská hudba a skupina lidí bez domova tu hraje karty. Jsme na dvorku jednoho z pražských hostelů, který se kvůli koronaviru proměnil v ubytovnu pro bezdomovce.

Provozuje ji Armáda spásy ve spolupráci s magistrátem. Smyslem této proměny je, aby lidé nebyli v době vládních opatření na ulici.

„Bylo potřeba lidi dostat z ulice, protože tam jsou nejvíce v nebezpečí nákazy. Hledali jsme další možnosti, jak je ochránit,“ vysvětluje na recepci hostelu Sir Toby’s kousek od holešovické tržnice Jitka Modlitbová z Armády spásy. Pracuje jako ředitelka jednoho z center sociálních služeb a nyní má na starosti také provoz hostelu.

Každý z nocležníků má svou postel, k dispozici je sdílené sociální zařízení, televize a internet. Výbava hostelu zůstala stejná jako pro běžné klienty.

Celkově je zde ubytováno zhruba padesát lidí, kteří by jinak v tuto dobu přespávali buď na ulici, nebo by využívali některou ze zimních nocleháren. Ty město kvůli obavě z nákazy předčasně zavřelo a nahradily je právě hotely.

„Spousta lidí, kteří využívají naše zařízení, je v seniorním věku. Často jsou nemocní nebo jsou to třeba uživatelé návykových látek. Tím se zvyšuje riziko, že kdyby se nakazili, může to mít fatální následky. Proto se je snažíme chránit nejvíc, co můžeme,“ vysvětluje při prohlídce prostor Modlitbová. Mezitím upozorňuje jednoho z klientů, aby si nasadil roušku.

Bez práce i možnosti žebrat

Vládní opatření mnohým bezdomovcům převrátila svět. Nemůžou chodit na brigády (kvůli dluhům z minulosti často pracují načerno), obchody jsou zavřené a centrum města je poloprázdné.

„Přišel jsem do Prahy před pár měsíci za prací. Agentura si mě přehazovala: z Libně jsem šel na Budějovickou, poté do Mladé Boleslavi. Pak začal koronavirus a já