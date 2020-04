Všechno je v nouzovém režimu. Jeden nakažený znamená karanténu pro celou jednotku, říká boxer z policejní zásahovky

Ještě v polovině března boxoval Vasil Ducár v profesionálním ringu v Kazani proti Alexeji Jegorovi. Přestože pražský policista prohrál na body, proti světové devatenáctce v těžké váhové kategorie ostudu neudělal. Po návratu z Ruska pro jistotu člen zásahové jednotky podstoupil dvoutýdenní karanténu. „Pokud by přišel jeden nakažený policista, v karanténě by skončila celá jednotka. V práci se zavedla přísnější opatření, nesmíme se teď shlukovat, výcviky jsou omezeny. Nesmíme se potkávat, když se mění směny, a je to všechno v takovém nouzovém režimu,“ popisuje rodák ze Znojma v rozhovoru pro Deník N.

Když se vás někdo zeptá, jestli jste spíše boxer, nebo policista, co odpovíte?

Doufám, že policista i boxer. Je to vyvážené. Pokud se mě ale někdo zeptá na povolání, je to policista.

Vasil nezní jako tradiční české jméno. Celá vaše rodina pochází ze Znojemska?

Ano, pocházím z malé vesnice vedle Znojma, kde jsem žil s mámou. Táta je taky ze Znojma. Všichni se ptají na mé netradiční jméno: je to tím, že můj dědeček z tátovy strany pochází z východního Slovenska a ve Znojmě byl na vojně. Seznámil se s babičkou a zůstal tam, takže takový je původ mého jména.

Takže jste už třetí Vasil Ducár v pořadí?

Ano, možná i před dědou byl taky Vasil, ale to nevím, nezjišťoval jsem to.

Jak dlouho se věnujete bojovým sportům?

Bude to asi deset nebo jedenáct let. Nepamatuji si to, ale máma mi říkala, že mě jako hodně malé dítě dala ve Znojmě na taekwondo, to mi prý moc nešlo, protože jsem byl moc tuhý. Ve Znojmě ani v té době nic nebylo, co se týče úpolových sportů. Ale ke sportu mě máma vedla, takže jsem plaval, hrál fotbal, florbal a tak dále. Až na vysoké škole v Brně jsem se začal věnovat bojovým sportům.

A co jste studoval?

Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity. Chtěl jsem jít už po maturitě k policii, ale nakonec jsem šel studovat. Ani jsem moc nepočítal, že bych se mohl na fakultu dostat, protože na přijímačkách byla velká konkurence, ale nakonec jsem uspěl.

Takže jste tělocvikář?

Dá se to tak říct, já mám teda jenom