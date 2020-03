Babiš s Hamáčkem čínskému velvyslanci děkují, vítali s ním roušky na letišti. Šéf Senátu ale na jeho výměně trvá

„Můj postoj v této věci je stejný. V České republice by velvyslanec z ambasády, z níž pochází dopis s obsahem, který jsme všichni měli možnost číst, velvyslancem být neměl. Z mého pohledu se z hlediska fungování pana velvyslance nic nestalo, neomluvil se,“ řekl Deníku N Vystrčil.

O osudu čínského velvyslance se jednalo od poloviny února, kdy vyšlo najevo, že čínská ambasáda v Praze vypracovala dokument, který ostře odsuzoval tehdy chystanou cestu šéfa Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Co předcházelo vzniku dopisu, popsal Deník N.

Co poslala čínská ambasáda „České podniky, jejichž představitelé navštíví Tchaj-wan s předsedou Kuberou, nebudou uvítány v Číně ani čínskými lidmi. České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit.“ „Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu nepřispěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu, a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů.“ Z dopisu čínské ambasády zveřejněného serverem Aktuálně.cz.

Dokument byl i tématem na posledním setkání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Oficiální výstupem bylo nakonec prohlášení, že prezident, premiér či šéfové parlamentních komor odmítají nátlak Číny a odsuzují vyhrožování odvetou. Předseda Senátu Vystrčil nicméně na schůzku šel s tvrdším požadavkem – chtěl odvolání čínského velvyslance. Byl ale přehlasován.

Původně měl přitom na své straně významného spojence. Premiér Babiš nejprve návrh na odvolání velvyslance podporoval. „Tento pán je celkem svůj a to, co napsal, absolutně není přijatelné, to musíme odmítnout,“ řekl premiér ještě 8. března v České televizi a pochvaloval si fungování předchozí velvyslankyně Ma Kche-čching.

Na schůzce ústavních činitelů 11. března ale Babiš podle Vystrčila změnil názor. Kvůli neshodě mezi ústavními činiteli se muselo na schůzce o této otázce hlasovat a Vystrčil neuspěl. O týden později se Babiš s čínským diplomatem sešel a děkoval mu za čínský postup při zvládání epidemie. Na otázky Deníku N ohledně svého postoje k výměně velvyslance premiér neodpověděl.

Den po schůzce předseda Senátu zopakoval, že na výměně šéfa čínské ambasády trvá, a chce proto znovu mluvit s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) i hlavou státu Milošem Zemanem.

Tato jednání se ale neuskutečnila kvůli pandemii koronaviru a vyhlášení nouzového stavu. „Pan prezident nepřijímá nikoho jiného než