Dánsko: zmrazíme ekonomiku, nepropouštějte zaměstnance, doplatíme mzdy. Vláda zkouší přestát krizi nevídaným balíčkem

Podobně jako jiné státy i Dánsko hledá odpověď na to, jak nehodit své firmy přes palubu v době, kdy přišla krize. Už po projevu premiérky Frederiksenové 10. března se zavřely školy, restaurační zařízení a hranice. Všechny zbytné aktivity musely být odloženy. To by za normálních okolností mohlo znamenat pro mnoho zaměstnavatelů krach. Dánská vláda ale přišla s mimořádným plánem.

Niklas Nielsen má populární restauraci v centru Aarhusu, druhého největšího města Dánska. Ještě na začátku března se do ní lidé jen hrnuli. Kolem obědů i večeří byla restaurace plná lidí, na víkendy si lidé dokonce museli rezervovat stůl. Tohle se rychle změnilo 11. března, kdy dánská vláda vyhlásila nouzový stav a zavřela veškerá restaurační zařízení a školy.

Na dveřích Nielsenovy restaurace teď visí smutný papír, že restaurace bude zavřená, dokud vláda opatření neuvolní. „Je to samozřejmě škoda, protože jsme měli například zajišťovat spoustu večírků. Na druhou stranu je to rozumné, spousta lidí by se mohla nakazit i tady u nás,“ komentuje Nielsen rozhodnutí vlády.

Zrušené večírky ale není to jediné, co Nielsena trápilo. V restauraci měl totiž kromě brigádníků i pět zaměstnanců na plný úvazek, které samozřejmě neplatí od hodiny, ale stálou měsíční mzdou.

„Kdyby vláda nepřispěchala s pomocným balíčkem, musel bych všech pět propustit. A ani to by mi nepomohlo,“ říká Nielsen. I v Dánsku totiž zaměstnavatel vyplácí propuštěnému zaměstnanci další tři měsíční platy. Nečekaná situace tak vlastně přinesla hrozbu krachu jak pro zaměstnavatele, kteří by si své zaměstnance nechali, tak pro ty, kteří by je museli začít propouštět.

Dánská vláda chce, aby zaměstnanci, kteří budou muset být doma, stále pobírali plnou mzdu. Finanční asistence, kterou nabízí, pokrývá