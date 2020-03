Zdá se, že opatření fungují. Počet nových případů v mnoha evropských zemích přestal stoupat

V pátek padl v Itálii další smutný denní rekord. Pozitivně tam na Covid-19 otestovali více než 6500 lidí. Bylo to dvojnásobně více nových případů než pět dní předtím. Od toho dne však nových potvrzených pacientů pořád ubývalo. V průběhu uplynulého týdne a půl se jejich počet stabilizoval kolem 5 až 6 tisíc denně. Sice neklesá, ale ani neroste. Může to naznačovat, že opatření, která Itálie zavedla v Lombardii před třemi týdny a v celé zemi o dva dny později, fungují. Epidemiolog ale říká, že je to složitější.