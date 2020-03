Ministerstvo obrany v době pozornosti upřené na koronavirovou krizi předložilo návrh, který by umožnil premiérovi vyhlašovat stav ohrožení státu nebo přijímat rozhodnutí příslušející vládě jako celku. V situaci, kdy autoritářský maďarský premiér Viktor Orbán prakticky ovládl chod země, pozastavil chod parlamentu a výrazně posílil svou už tak velkou moc, to vyvolalo vlnu kritiky.

Více moci premiérovi a snaha dostat pastu zpátky do tuby. Co říká příběh o hněvu a obavě z „orbanizace“ Česka

Z reakcí politických špiček se zdá, že konkrétní dokument, který kritici pochopili jako krok na cestě k „orbanizaci“ Česka, měl život vpravdě jepičí. Přesněji, že bude založen na klidnější časy.

Příběh je to poučný i varovný. Ukazuje, jak snadno může vzplanout hněv v zemi čelící virové pandemii, když se smíchá neschopnost úředníků vyhodnotit dopady svého konání, vyhrocené reakce zapřísáhlých kritiků Andreje Babiše i premiérova snaha dát od všeho ruce pryč, i když materiál předem znal.

To je ta špatná zpráva – a teď ta horší: dění v Česku nabízí všechny podmínky pro to, aby podobných vzplanutí hněvu přibývalo. Nervozita ve společnosti poroste úměrně délce nouzového stavu, nedostatku ochranných pomůcek, zadrhávání ekonomiky a počtu mrtvých.

Na návrh včera upozornily Aktuálně.cz a Respekt, z politiků pak Piráti, kteří materiál zveřejnili. Proti se během dneška – poté, co návrh rozbouřil sociální sítě i opoziční politiky – postavili jak Babiš, tak ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček.

„Absolutně s tím nesouhlasím, zastavil jsem to a projednávat to samozřejmě nebudeme. Nevím, proč teď ministerstvo obrany vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo,“ tweetoval premiér. „Doporučím panu ministrovi (Metnarovi), aby ten materiál stáhl. Z mého pohledu to bylo extrémně nevhodně načasované,“ sdělil na tiskové konferenci Hamáček s tím, že v návrhu neviděl zlý úmysl.

O co v dokumentu šlo? Ministerstvo obrany zaslalo vládě – na základě úkolu z roku 2015 – návrh, jak řešit