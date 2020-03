„Ke žlutým osobám přijede odběrový tým.“ Chytrou karanténu testují na „průměrné“ jižní Moravě

Na jižní Moravě začalo od pondělí ministerstvo zdravotnictví testovat chytrou karanténu. Pokud se osvědčí, mohla by se poměrně rychle uvolnit tvrdá omezení pohybu v celé zemi. Nově by karanténa platila jen pro nakažené a jejich okolí, řádově pro stovky až tisíce lidí.

Uvedení karantény do praxe a její odzkoušení dostane na starosti náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, dosavadní předseda Ústředního krizového štábu. Lidem, s nimiž byl nakažený v osobním kontaktu, nařídí úřady krátkodobou karanténu. „Budou označeni za takzvané žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým,“ vysvětlil Prymula v ČT.

Podle jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) se jednotlivá opatření budou postupně zavádět do praxe v tomto týdnu. „Systém směřuje k co nejrychlejší identifikaci a izolaci osob, které mohou být potenciálně nakaženy nebo ohroženy novým koronavirem. I když máme všichni nadstandardní pracovní nasazení, uděláme vše pro to, aby tento systém co nejdříve začal fungovat,“ uvedl hejtman Šimek po dnešním jednání krizového štábu Jihomoravského kraje.

Odběrové týmy, které budou testovat potenciální infikované, bude mít na starosti armáda, vytipovávat je budou hygienici.

„Pro projekt chytré karantény armáda