Co vejde dovnitř, nesmí už ven. České laboratoře budou zkoumat nebezpečný koronavirus, hledají lék

Když je třeba otestovat, jestli je člověk nakažený koronavirem, setřou mu zdravotníci vzorky z nosohltanu. Ty však nemusí sloužit jen k diagnostice – vědci totiž chtějí nebezpečný virus v českých laboratořích zkoumat a testovat, co proti němu zabírá. „Stěry, které se používají pro diagnostiku, jsme z Nemocnice Na Bulovce dostali v půli března. Virus v nich obsažený jsem namnožil, což je potřeba pro to, abychom jej mohli dál zkoumat,“ popsal Deníku N virolog Jan Weber z pražského Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

„Nyní jsme ve fázi, kdy testujeme, jaké množství viru vlastně máme,“ doplnil. Do „ostrých“ experimentů se s kolegy pustí zhruba za dva týdny. Co budou obnášet? „Medicinální chemici u nás v ústavu se snaží přijít na to, co by mohlo proti viru zabírat. Horečně vyrábí