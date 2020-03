Notes: Reportáž z místa, kde jde o všechno, jak na školu v nouzovém stavu a virus jako nástroj moci

Těžko dnes začít čímkoliv jiným. Reportáží, jako je ta od Prokopa Vodrážky a fotografa Gabriela Kuchty, věru nevzniká mnoho. Oba kolegové strávili dva dny na oddělení pro nejtěžší případy Covid-19 v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Je to místo, kde jde doslova o všechno, lékaři a sestry bojují o život pacientů, kterým kvůli nákaze selhávají orgány, především plíce. Oddělení se připravuje na masivní nápor nemocných, dělejme všichni všechno pro to, aby jich bylo co nejméně.

Ke stejnému tématu přinášíme také samostatnou fotogalerii Gabriela Kuchty.

Jak se k epidemii a ochranným opatřením staví obyvatelé těžce zasaženého Švýcarska, vyprávěla Haně Mazancové mladá Češka, která v zemi žije.

Matematikář a tělocvikář Tomáš Chrobák z Moravskoslezského kraje se před pár dny probojoval mezi 50 finalistů mezinárodní ceny Global Teacher Prize 2020. Co radí jeden z padesáti nejlepších učitelů světa, pokud jde o školu v nynějších složitých podmínkách, zjišťovala Renata Kalenská. Možná vás to překvapí stejně jako mě – nezahlcujte děti, umožněte jim naučit se cokoliv užitečného, nač mají chuť. „Chce teď vaše dítě začít hrát na kytaru? Sežeňte mu ji, kdekoli.“

Jak používají velmoci epidemii k prosazování svých zájmů a co z toho plyne pro svět včetně nás? Zamýšlí se Michael Romancov.

V brněnské Dětské nemocnici nepustili matku na návštěvu sedmileté dcery s tím, že návštěvy nejsou dovolené. Z nemocniční budovy matku dokonce vyvedla městská policie, píše Jana Ustohalová. Vládní rozhodnutí ze zákazu návštěv z něj přitom výslovně vyjímá rodiče – zákonný zástupce totiž má právo být se svým dítětem kdykoliv. Ředitel nemocnice se matce omluvil a po našem článku zjednal nápravu.

V boji s koronavirem stoupá v USA politická hvězda guvernéra státu New York, píše Kyrill Ščeblykin. Ozývají se dokonce hlasy, aby se demokratický politik Andrew Cuomo zapojil do souboje, z něhož vzejde vyzyvatel Donalda Trumpa.

Všichni hltáme zasvěcené články Petra Koubského o koronaviru, ale jemu se mezitím v počítači hromadí jiná témata. A proto dnes nabídl svůj pravidelný Částečný součet úplně bez viru (ale žádný strach, k nejdůležitějšímu tématu dneška se zase velmi rychle vrátí). Přečtěte si o kulových blescích na Uranu nebo možnosti, že by na Merkuru mohl být život.

O rok odložená olympiáda udělala čáru přes rozpočet mnoha sportovním plánům, píše David Janeczek. A připomíná, co všechno by teď hýbalo světem sportu, kdyby se nezastavil kvůli pandemii stejně jako všechno ostatní.

Do ústavu pro lidi s postižením ve Vejprtech, kde v lednu zahynulo osm lidí při požáru, se začnou vracet jeho obyvatelé. Ve zrekonstruované budově přibyly kamery a kouřová čidla, píše Eliška Hradilková Bártová.

Jakub Zelenka sleduje od začátku kauzu osmi Tchajwanců zadržených v Česku na žádost Číny a později propuštěných z vazby. České soudy měly rozhodnout o jejich vydání do komunistické Číny, kde jim hrozily tvrdé tresty. Teď náš reportér zjistil, že všech osm mužů krátce po propuštění opustilo Česko a vrátili se na Tchajwan.

Češi jsou hrdí na svou schopnost improvizace, která se právě teď projevuje domácím šitím hygienických roušek. Ale – máme skutečně být nač hrdí, ptají se v komentáři Hospodářské noviny? Není spíš ostuda, že jsme se nechali politiky dotlačit do situace, kdy nám nic jiného než improvizace nezbývá?

Český rozhlas si v komentáři všímá dnes schváleného maďarského zákona, který dává Viktoru Orbánovi moc vládnout prostřednictvím dekretů po neomezeně dlouhou dobu. A připomíná varovné příklady z minulosti, kdy podobná uzurpace moci vedla k nástupu diktatur.

Stejnému tématu, ale v širší, celosvětové perspektivě se věnuje také analýza deníku New York Times. Budou vládcové ochotní vzdát se pravomocí, které jim státy svěřily pro boj s nákazou, ptá se americký list.

A na závěr – česká vlajka má dnes přesně 100 let. Nevlaje právě teď nad nejšťastnější zemí, ale snad zase bude!