Fejeton Ivy Pekárkové: Je nový koronavirus rasista?

Můj přítel K., Čech nigerijského původu, je už řadu let zaměstnancem londýnské nadzemní dráhy. V „týmu pracovníků vlakové prezentace“ (čti: uklízečů) s ním pracují i dvě Ghaňanky a dvě Jamajčanky a těm se K. zjevně moc líbí.

Projevuje se to různými způsoby. Jedna Ghaňanka mu pravidelně nosí do práce příšerně páchnoucí ghanské dobroty v plastové krabičce, které si K. vždycky poslušně vezme, s úsměvem poděkuje, donese si je domů a vyhodí. Jednak na ně nemá chuť a jednak mu vrtá hlavou červík podezření – maličký, nemoderní, ale protivný, že mu kolegyně jídlo otrávila anebo aspoň očarovala, aby ho dostala do své moci.

Druhá Ghaňanka ho v prostojích mezi prací baví líčením, co všechno jí patří. Vlastní dva domy ve vesnici na severu, auto s náhonem na čtyři kola, záclony z pravého saténu s úžasným vzorem. Občas mu připomene, že kdyby to dali dohromady – ona a K. –, byli by vážně bohatí a všichni by jim záviděli.

Jedna Jamajčanka svou náklonnost k mému skoromanželovi projevuje neustálými žádostmi, aby pracoval za ni, zatímco ona si dává rauchpauzy. V prostoru nádraží se nesmí kouřit, a tak ona musí každou čtvrthodinu chodit ven na cigáro.

Druhá Jamajčanka je radikálnější. Týden co týden tahá K. na divoké jamajské mejdany (jamajské mejdany jsou proslulé po celém městě), významně u toho pomrkává, vrtí boky a pleská ho po pozadí. Když se K. – týden co týden – omluví, že nepřijde, uráží se a barvitě ho proklíná.

Všechny čtyři mu opakovaně vykládají, že mít bílou manželku je nesprávné, nemoderní, nekolegiální a nevlastenecké, což