Co o Češích prozradila krize: potíže řešíme s kuráží i humorem. A policie umí tancovat

Bylo to patrné už z reakcí na první omezení kvůli koronaviru. Ještě nebylo zřejmé, jak vážná situace je, a tak v litoměřické nádražní hospodě zvali hosty, ať si u nich dají pivo, a v nadsázce doporučovali, že jim místo roušky pomůže rum.

Pak vydala vláda nařízení, že všechny restaurace a bary musejí po osmé večer zavřít. I z toho si Češi dokázali udělat legraci, byť ve čtvrtek 12. března bylo jasné, že začíná přituhovat.

Když zavřeli restaurace úplně a povolili jen výdejní okénko, lidé si začali chodit i pro kávu do svých oblíbených podniků, aby je podpořili v těžkých chvílích.

Zlom nastal, když zavřeli školy. Učitelé byli náhle bez práce a značná část rodičů si nevěděla s dětmi rady. Lidé však obratem přišli s nabídkou pomoci. Některá vydavatelství poskytla své online učebnice zdarma, se svými zásobami elektronických publikací se přihlásily i pražská Městská a Národní knihovna. Herci nabízeli doučování, web Junior Guru kurzy programování pro děti, pomoct starým lidem s nákupy se rozhodli skauti.

„V časech krize by si lidé měli pomáhat a my chceme pomáhat tím, co umíme nejlíp. Vymysleli jsme proto dobrovolnický projekt online doučování zdarma,“ popsala