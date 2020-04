Čínská „pomoc“ Česku není ničím výjimečná, její letadla ve stejnou dobu přistávala všude po Evropě. I bez tiskovek

Vedle boje s koronavirovou pandemií se vede i střet o to, komu budou připsány zásluhy na jejím zvládnutí. Do centra pozornosti se dostala i Čína, z níž se nemoc rozšířila do světa a která si nyní v Česku může zlepšovat reputaci. Skutečnost je přitom taková, že žádnou přednostní pomoc Česko nedostalo.