Mluvte spolu doma o tom, jak se cítíte, dříve než to vybuchne, radí lektor nenásilné komunikace

Vedete kurzy nenásilné komunikace. Znamená to tedy, že běžně je naše komunikace násilná?

Ne, lidé zcela běžně používají principy, které bychom mohli zařadit i k principům nenásilné komunikace. Jde o konkrétní metodu amerického psychologa Marshala Rosenberga, který s ní začal v 60. letech minulého století.

Kromě jiných se Rosenberg inspiroval i přístupem indického myslitele Gándhího. Stručně řečeno, jde o nástroje, které slouží k tomu, aby si lidé porozuměli – aby dokázali pochopit jeden druhého a uměli si vyjít vstříc v uspokojování svých potřeb.

Jaké principy tedy nenásilná komunikace využívá?

Na jedné straně větší otevřenost, upřímnost a transparentnost ohledně toho, co se děje s námi, s člověkem, který sdílí své pocity i potřeby. Na druhé straně je to empatie a snaha pochopit perspektivu a potřeby člověka, se kterým mluvíme. Podle toho, v jaké fázi rozhovoru se nacházíme, můžeme vytáhnout jednu nebo druhou kartu: odhalit trochu více ze sebe, říct detailněji, jak situaci prožíváme a co cítíme – namísto toho, abychom řekli jen to, co chceme.

Zní to jednoduše – říct, co cítíme a co potřebujeme. Ale je to opravdu tak snadné?

Pocity a potřeby jsou klíčem k porozumění. Hodně z toho, co v běžné konverzaci zabalíme do těchto kategorií, nejsou naše reálné autentické pocity a potřeby. Velmi často je to kritika a hodnocení sebe nebo druhých.

Kdybyste chtěli uplatňovat metodu nenásilné komunikace, jde o sérii čtyř kroků, v češtině shodou okolností všechny začínají na písmeno P. První je