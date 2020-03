S globální pandemií se to má jako s dívčím tajemstvím

Glosa Davida Storcha: Všichni to známe. Dívky mají vážná tajemství, které nikdy nikomu neprozradí. Tedy snad jen své nejlepší kamarádce, to je ale v pořádku, poněvadž ta je naprosto spolehlivá a nikomu to neprozradí. Leda tedy snad své další nejlepší kamarádce, ale ta je taky zcela spolehlivá. Kupodivu, tímhle postupem nakonec znají tajemství všichni.