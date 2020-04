Konec bitev na řeckých hranicích? Turecko v obavě z koronaviru odvezlo tisíce migrantů do izolace ve vnitrozemí

Přišli a zkusili to. Nevyšlo to. Evropa své hranice před uprchlíky ubránila. Zadními vrátky mezi tím do ní pronikl koronavirus.

„Jsem unavená,“ napsala Andrea. „Některé autobusy dorazily do Malatye a některé do Osmanye. Některé jsou stále na cestě. A další místo, kde jsou lidé, je tělocvična v Edirne… Všechny si policie při nastupování do autobusů vyfotila. Máme kontakt s chlapci, kteří jsou stále na cestě, a oni se opravdu bojí. Nevědí, co se děje a co mají čekat. Nedostatek informací, strach, dezinformovanost a nejistota jsou těžké kalibry pro lidi, kteří uvěřili, že hranice do Evropy jsou otevřené.“

Pak se náhle odmlčí. Nevím, zda se ocitla mimo signál, nebo musela telefon schovat, protože na dohled je turecká policie.

Andrea je dobrovolnice, která se snaží ulehčit osud syrským, afghánským, pákistánským, somálským, íránským a různým dalším migrantům potácejícím se podél turecko-řecké hranice. Chtěli ji překonat, pobídnuti tureckým prezidentem Erdoganem.

Narazili na tvrdý odpor Řeků a nechuť zbytku Evropy situaci řešit. Byli odhodlaní vytrvat, až někomu povolí nervy nebo ostnaté dráty. Tisíce lidí se utábořily na hraničním přechodu Pazarkue u turecké obce Karaagac, na dohled od starobylého města Edirne. Jenže nikdo nepočítal s tím, že do Evropy ještě dřív než uprchlíci pronikne koronavirus.

„Autobusy už jsou tady,“ Andrea mi posílá geolokaci pomocí Google Maps. Díky tomu vím, že v posledních dnech se situace na turecko-řecké hranici zásadně změnila. Migranti se dali zase do pohybu. Tentokrát ale