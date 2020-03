Remdesivir může být běžně k dispozici už v létě, vakcína nejdřív za rok, odhaduje biochemik

Na páteční tiskové konferenci pražské Všeobecné fakultní nemocnice jsme se dozvěděli, že lékaři nemají jistotu, zda pacientovi opravdu pomohl remdesivir, nebo se jeho stav zlepšil i bez působení tohoto léku. Je možné zjistit, zda remdesivir funguje?

Samozřejmě. Ale velmi oceňuji informaci od lékařů, která je střízlivá. Je to opravdu jeden konkrétní případ. Na to, abychom zjistili, co funguje a co nefunguje, má věda a klinická medicína léta osvědčený a velmi prozkoumaný systém, jak to dělat. A to jsou dvojitě zaslepené klinické studie.

Spousta lidí má zkušenost s tím, že třezalka funguje proti bradavici, a argumentuje tím, že to pomohlo tetičce. Měla bradavice, teď je nemá. Spousta lidí se s vámi bude do krve hádat, že homeopatika fungují, protože si je jednou vzali a pomohlo jim to. To je úplně stejný nesmysl, jako kdybychom teď řekli, že remdesivir zachránil život tomuto pacientovi. On možná pomohl. Rád bych tomu věřil, ale nemůžeme to tvrdit s vědeckou jistotou.

A tu jistotu nám dá jen dvojitě zaslepená klinická studie.

Ano. To znamená, že když si vezmeme případ s tetičkami a třezalkou, potřebovali bychom 500 tetiček. Dvě stě padesát z nich si bude natírat bradavici třezalkou, druhých 250 tetiček si bude natírat bradavici něčím, co vypadá jako třezalka, ale není to třezalka.

A žádná z těch tetiček nebude vědět, jestli si ji natírá třezalkou, nebo něčím jiným. Potom se všechno vyhodnotí a podíváme se, jestli procento tetiček, které se bradavic zbavily, je u těch, co se mazaly třezalkou, větší než u druhých tetiček, které si natíraly bradavice něčím jiným.

Jakým způsobem remdesivir v těle působí?

Působí na enzym, který si virus nese s sebou a který zajišťuje jeho rozmnožování. Aby se mohl virus množit a napadat další buňky, potřebuje svoji genetickou informaci – v tomto případě RNA – neustále znovu vyrábět. Na to používá enzym, který se jmenuje RNA polymeráza. Právě na něj látka působí. Velmi podobným způsobem účinkují léky Antonína Holého.

Takže to funguje trochu jako klíč, který zablokuje přístup?

Ano. Každý enzym má něco, čemu říkáme aktivní místo. To vypadá jako takový zámek, do kterého se vážou substráty. Což jsou v tomhle případě nukleotidy, které se postupně propojují do struktury RNA. A když ten zámek zablokujete, klíč se tam nemůže dostat a vy vyřadíte enzym z provozu, protože ho ucpete. Nemůže dál fungovat.

V jaké fázi nemoci se tento lék podává?

To je velmi dobrá otázka. Správná odpověď je,