V Itálii je možná mnohem více obětí koronaviru, než kolik tato nejpostiženější země oficiálně hlásí

V Itálii do včerejšího večera zemřelo na Covid-19 už 8165 lidí, nejvíce na světě. Ve skutečnosti jich však může být více – možná až čtyřnásobně. V italském deníku Corierre Della Sera to napsal starosta města Nembro společně s místním lékařem. Vycházeli z údajů o úmrtích ve svém městě a v některých jiných na severu země. Mnozí staří lidé umírají doma a nepočítají se do statistiky, protože je po smrti nikdo netestuje.