Kyjev uzavřel hranice i pro Ukrajince. Tisíce cizinců bez pracovního povolení jsou v Česku zahnaní do kouta

Po vyhlášení nouzového stavu a uzavření hranic z České republiky podle odhadů odešly až desítky tisíc cizinců. Oficiální čísla zatím k dispozici nejsou. Zahraniční pracovníci jsou přitom klíčoví pro mnohá odvětví české ekonomiky. V polovině loňského roku jich v České republice podle statistiků pracovalo téměř 700 tisíc. Jde především o pracovníky ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Ukrajiny.

„Máme velké problémy s kapacitami. Z občanů Evropské unie, které jsme dříve vzhledem k volnému pohybu osob nepovažovali za cizince, se cizinci najednou stali,“ říká mluvčí stavebního gigantu Metrostav Vojtěch Kostiha. Společnost kromě Čechů zaměstnává především pracovníky z Polska a Slovenska, kteří se ale vrátili domů. Obdobnou situaci řeší také společnost Eurovia, jeden z významných stavitelů českých dálnic. „Vše komunikujeme také se zástupci investorů, bohužel ale zjišťujeme, že například náš největší investor (Ředitelství silnic a dálnic, pozn. red.) nemá přesná a jasná zadání od vlády, jak s námi situaci řešit, což vyvolává další nervozitu,“ uvádí mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Zatímco mnozí Poláci nebo Slováci s návratem do vlasti ještě mohou vyčkávat, pro pracovníky z Ukrajiny se situace v posledních dnech výrazněji zkomplikovala. V pátek totiž Kyjev zavřel hranice i pro své občany, což pro mnohé pracovníky v Česku znamenalo urychlený přesun do vlasti, a to jak speciálními vlakovými, tak leteckými spoji. „Jen v našich databázích vnímáme úbytek stovek pracovníků,“ poukazuje na odliv Ukrajinců či Srbů Gabriela Hrbáčková z pracovní agentury Hofmann Personal.