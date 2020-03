Babiš při videochatu opozici neuklidnil. „Udělali jste podraz na živnostníky,“ zlobí se Pekarová

Čtvrtek bývá ve Sněmovně obvykle dnem interpelací, kdy poslanci směřují své dotazy na ministry. Kvůli koronaviru ale běžná jednání dolní komory parlamentu neprobíhají, proto opozice iniciovala uspořádání videokonference předsedů sněmovních stran.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka už před jednáním varoval, že pokud vláda hodí živnostníky a podnikatele přes palubu, bude iniciovat mimořádnou schůzi Sněmovny. Zatím však čeká, jak bude vypadat návrh, podle kterého mají podnikatelé postižení koronavirovou krizí získat 15 tisíc korun měsíčně.

„Byli jsme ujištění náměstkem (ministra vnitra Petrem) Mlsnou, že z jejich pohledu jsou možnosti kompenzovat podle zákona o krizovém řízení a podle zákona o ochraně veřejného zdraví úplně stejné,“ řekl Deníku N Jurečka.

Připomněl tak, že prodloužení klíčových omezení do 1. dubna neschválila vláda na základě krizového zákona, ale ministerstvo zdravotnictví v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. Objevily se pochybnosti, že tak kabinet učinil proto, aby nemusel vyplácet hromadná odškodnění.

Mlsna, který se videokonference také účastnil, Deníku N řekl, že si ministerstvo vnitra k tomu vypracovalo právní stanovisko. Z něj vyplývá, že stát by lidem platil náhradu například v případě konfiskace nemovitosti či strojů, ale nebude jim kompenzovat ušlé tržby způsobené vládními opatřeními.

„Budu to chtít písemně. Chci, abychom právní stanovisko dostali od ministerstva vnitra a od ministerstva zdravotnictví,“ zdůraznil Jurečka. Opozice se podle něj v těchto týdnech dozvídá program vlády, až po jeho projednání. Jurečka chce počká na pondělní zasedání kabinetu, jak se bude situace vyvíjet.

Vyčkávací postoj zvolil i předseda ODS Petr Fiala. Sice jej potěšilo, že vláda nabízí podnikatelům zmíněných 15 tisíc, ale sám by jim dal dvojnásobek. Nyní si počká, jak bude opatření vypadat. Chybí mu také uspokojivé vysvětlení, proč vláda omezení pohybu lidí či zavření většiny obchodů neschválila v režimu krizového zákona.

Předsedkyně TOP 09 Markétě Pekarové Adamové kritizovala vládu za to, nebude živnostníkům kompenzovat škody – bere to jako podraz. TOP 09 proto nyní vytváří vlastní návrh, který by podnikatelům pomohl.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k rezignaci . Vadí mu, že stát neodškodní podnikatele, kteří museli kvůli vládním nařízením zavřít své provozovny. „Náhrada škody za krizového zákona je, pokud někomu zaberete majetek nebo ho pošlete pracovat, ale není spojena s tím, že bychom mu refundovali zisk za dobu, kdy firma byla na vrcholu ekonomického zisku. To jsou biliony a ohrozili bychom chod státu. Ohrozili bychom důchody,“ řekla ministryně na dnešní tiskové konferenci. „Považuji to za skandální. Stát jim ty škody uhradit musí. Je to bez debat,“ řekl Stanjura. Zpochybnil i uváděnou částku. „Rozhodně to nebudou biliony. Biliony jsou celý roční české HDP. Nevím, jak na to přišla,“ namítl.

Trochu smířlivější je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Informace od náměstka Mlsný ke krizovému zákonu mu sice přijdou logické, i tak mu však není jasné, proč vláda mění režim opatření a zda se tím nezříká z toho vyplývajících povinností.

„Na výklad paragrafů jsme se ptali premiéra už v polovině března. Asi to nebylo nikdy tak, že každý kdo na tom cokoliv tratí, dostane od státu plnou kompenzaci. Ale podnikatelé a firmy musí mít jasné informace, co platí,“ řekl Deníku N Bartoš.

Podpora komunistů

Kabinet a jeho předsedu podpořili komunisté. „Vláda v žádném případě – ať už je to podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo podle krizového zákona – nezavinila pandemii koronaviru. Řešení zdraví občanů má přednost před řešením zájmů jednotlivců,“ shrnul pro Deník N předseda KSČM Vojtěch Filip.

Česko má podle něj judikáty z doby povodní, které jasně říkají, že vláda v této době nemůže komukoli odpovídat za ušlý zisk. Opoziční strany podle něj podporují právní spekulace, které nemají žádné opodstatnění.

Během videokonference se řešilo také obsazení tří míst pro experty nominované politickými stranami do Ústředního krizového štábu. Podle Babiše by to neměli být poslanci, konečné rozhodnutí ale nechal na šéfovi štábu Romanu Prymulovi.

Tomu nyní předsedové stran posílají své návrhy a čekají na jeho stanovisko. Komunisté v reakci na Babišovo vyjádření stáhli nominaci poslance Zdeňka Ondráčka. Jejich výkonný výbor rozhodne mezi bývalým ředitelem liberecké záchranky Stanislavem Mackovíkem a Josefem Babkou, který osm let řídil krizový štáb Moravskoslezského kraje.

Zhruba devadesátiminutové videokonference se kromě všech předsedů sněmovních stran a zmíněného Mlsny účastnili i někteří ministři. „Věřím, že se to bude konat pravidelně,“ řekl Deníku N Bartoš.