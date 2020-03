Teď je doba na kulturu. Na to, aby se dostala k více lidem. Zatím jí to moc nejde

Máme najednou spoustu volného času, jsme nuceni trávit ho mezi čtyřmi zdmi, většina z nás s počítačem. Život nám přestala organizovat a vyplňovat práce a škola, najednou je pusto prázdno. Co dělat? Co dělat sám se sebou? Lidé budou stále častěji vnímat, že není na světě jen byznys, objednávky a kontrakty, že tu je něco, co jednotlivce přesahuje a dává tomu všemu smysl. Co člověku mluví z duše a vytváří naši identitu: kultura.