Nakažení senioři se po ošetření vracejí do domovů důchodců, experti se bojí šíření viru

Na začátku týdne ministerstvo zdravotnictví opatrně pochválilo, že se zatím daří chránit seniory před nákazou koronavirem. „Je nezbytné hlídat zásah nákazy do seniorní populace. A to se v naší republice zatím děje a kéž by to takto pokračovalo dál,“ řekl v rozhovoru pro Deník N šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V posledních dnech ale přišly nedobré zprávy z ústavů pro seniory. Dnes zemřely dvě ženy z domova pro seniory v pražské Michli, kde je zhruba 70 klientů. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl ČTK, že byly ve vysokém věku a měly další vážná chronická onemocnění.

„V domově se provádí šetření, aby se zabránilo dalšímu šíření. Bude tam provedena ohnisková dezinfekce,“ řekl šéf Ústředního krizového štábu.

V léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) při Thomayerově nemocnici v sousední Krči se nakazila většina pacientů, a to od