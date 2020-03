Záludný virus rozmetal velké sportovní příběhy. V nejistotě je Špotáková i bělouš Cento Lano

Představte si, že by se z epidemie koronaviru v čínském Wu-chanu nestala celosvětová pandemie. Ve fotbalové Premier League by Liverpool už na konci března mohl s obrovským předstihem slavit titul, měsíc před začátkem mistrovství světa v hokeji by teď trenér Miloš Říha sestavoval tým pro šampionát ve Švýcarsku a čekal na hráče z NHL či evropských vyřazovacích bojů.

Sportovci z olympijských disciplín z celého světa by se připravovali na závěrečné kvalifikace pro hry v Tokiu. Čeští fotbaloví reprezentanti, stejně jako další evropské národní týmy, by ladili formu na letošní mistrovství Evropy. Tenisté by měli před sebou grandslamové turnaje v Paříži a Londýně.

Velké sportovní události s celosvětovým dosahem ale organizátoři museli zrušit nebo přesunout na pozdější termíny. To šéfové evropských fotbalových soutěží stále doufají, že se stane zázrak a sezony se dohrají. A tak ve zmíněném Liverpoolu mohou stále věřit, že tým Jürgena Kloppa po třiceti letech získá titul.

Stejně jako fanoušci Slavie v České republice, kde je liga ještě stále pouze přerušená. Fotbalisté u nás zatím dostávají výplaty, což se nedá říct o všech hokejistech. Kvůli pandemii koronaviru dostali výpověď někteří hráči v Hradci Králové, Chomutově či Prostějově.

Majitelé fotbalových klubů z Jablonce či z Mladé Boleslavi se zatím s fotbalisty domluvili na snížení odměn, což je mnohem přijatelnější varianta, než jakou zvolil třeba Union Berlín. Fotbalisté bundesligového nováčka nedostanou během krize ani euro, další zaměstnanci klubu budou pracovat na zkrácený úvazek.

Čechům by odložení Eura nemělo ublížit

Současná pandemie, jejíž dlouhodobý vývoj je kvůli mnoha proměnným stále nejasný, může mnohým sportovcům překazit možnost naposledy startovat na vrcholných akcích.

Třeba obhájci evropského titulu ve fotbalu z Portugalska spoléhají na