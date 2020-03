Místo vejprtské tragédie opět ožije. Podezřelí ze založení požáru se do ústavu nevrátí

Lednový požár nepřežilo osm klientů. Šlo o nejtragičtější podobnou událost posledních let. Přeživší byli rozmístěni do okolních budov, některé si vzaly rodiny domů. Teď je čeká návrat. Ve zrekonstruované budově přibyly kamery a kouřová čidla.

Zatímco většina lidí teď řeší pandemii koronaviru, v severočeském městečku je ústředním tématem návrat klientů do vyhořelého ústavu. V jeho části zvané Kavkaz vypukl požár v noci na 19. ledna – osm klientů se udusilo kouřem, jeden člověk zůstává v nemocnici na přístrojích.

Ti, kdo tragédii přežili, se dočasně přesunuli do ostatních budov ústavu nebo do svých rodin. V pondělí 6. dubna se třináct z nich vrátí do nově zrekonstruovaného Kavkazu. Ostatní je mají následovat do konce června.

Tři klienti, které vedení ústavu podezírá ze založení požáru, se ale podle zjištění Deníku N do