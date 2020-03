Izraelci (včetně rabínů) bojují s koronavirem pomocí nejnovějších technologií

Izraelský deník Lindy Štucbartové: Dalo by se očekávat, že Izraelci, národ zvyklý být často ve válečném stavu a odkázaný na vlastní pomoc, se budou vyrovnávat s pandemií snadněji. Zatímco ale vnější hrozby v podobě teroristických útoků do značné míry nebrání velké části občanů vést běžný život, současná krize je nutí se v každodenním životě co nejvíce omezit.