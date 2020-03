Střídání času chtějí zrušit všichni, ale nikdo pro to nic nedělá. Hodinky si musíme přeřídit i tentokrát

Většina členských států Evropské unie i jejich obyvatel chce ukončit dosavadní posouvání času ze zimního na letní a zpět. Změna by měla přijít příští rok. Země EU se ale musejí dohodnout, jaké časové pásmo si ponechají. Po půl roce jsme opět zjišťovali, co pro to za posledních šest měsíců udělaly.