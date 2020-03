Notes: Krotitelé virů, šachy místo fotbalu a knihy v karanténě

Kvůli koronaviru jsme všichni po většinu dne zavření doma. Jenže co když pro některé není domov jen pohodlným vězením, ale pastí? A karanténa obětem domácího násilí jejich past uzavřela ještě neprodyšněji. Navíc současná situace, kdy mnozí přijdou o práci nebo se jim hroutí živnost, může násilí ještě vystupňovat, upozorňuje v rozhovoru specialistka na sexuální a fyzické násilí, právnička Lucie Hrdá.

Kvůli uzavření obchodů, restaurací nebo služeb se řada podnikatelů dostala do existenční krize. Advokátní kanceláře i zoufalí podnikatelé se navzájem ujišťují, že vláda má povinnost jim ušlý zisk a škody uhradit. Jenže vznik nároku na náhradu ušlého zisku není ani trochu jistý… a stát má navíc několik dobrých důvodů podnikatelům nic z ušlého zisku neuhradit. Více v analýze Evy Romancovové. A jedním z důvodů může být i to, že nová nařízení vláda hodila jen na ministra zdravotnictví Vojtěcha. Myslím, že pro mnohé hudba lékem nebude.

„Můžete se zeptat na koronavirus, který je v naší zemi pod kontrolou. Má ho jen velmi málo lidí a lidé, kteří ho mají, se uzdravují. Všichni se uzdravují. Pokud jde o to, co děláme proti novému viru, tak myslím, že odvádíme skvělou práci,“ prohlásil americký prezident Donald Trump přesně před měsícem. Jenže i přes „skvěle odvedenou práci“ v USA potvrzených případů koronaviru rapidně přibývá a nejhůř je na tom stát New York, který se může stát „druhou Itálií“. A to nejhorší USA teprve čeká v následujících dvou měsících.

Zatímco řada podnikatelů bude možná kvůli koronavirovým opatřením muset zavřít, byznys Agrofertu jen kvete (aby ne, když vyrábí i hnojiva). Jediné obavy má holding, který premiér Andrej Babiš zaparkoval do svěřenského fondu, z nedostatku lidí, kteří zůstali doma s dětmi nebo za hranicemi. Vrásky ale může Babišovi dělat druhý pilíř jeho impéria – skupina SynBiol, kam patří především Imoba a investiční fond Hartenberg. Zavřené je totiž Čapí hnízdo (i areál se surikatami) nebo francouzská i průhonická restaurace Paloma. A obavy nejspíš Babišovi dělají i investiční fondy, kam vložil své peníze na zhodnocení. Tak třeba vláda nakonec podnikatelům přece jen pomůže…

Koronavirová opatření uzavřela i muzea nebo galerie. V online databázi Google Arts & Culture lze ale najít stovky světových kulturních institucí. Prohlédnout si tak z pohodlí domova můžete londýnské British Museum, pařížské Musée d’Orsay nebo newyorské Guggenheimovo muzeum. Česko ve virtuálních prohlídkách zatím dost pokulhává, ale i tak můžete mrknout do Národního muzea, do Národního technického muzea nebo do Musea Kampa.

Sázkaři si už kvůli koronaviru na mnoho sportovních zápasů nevsadí. Tipovat mohou pouze na ligu v Bělorusku či exotickém Burundi, v Mauretánii, Turkmenistánu, Myanmaru či Paraguayi. A tak sázkaři raději přesedlali na šachy nebo videohry. A kolik byste vsadili třeba na to, že se šéf krizového štábu Prymula stane dalším prezidentem?

Letem světem

Na sociálních sítích se stali populárními „krotitelé virů“. Hasiči v době, kdy nehasí a nedezinfikují, natočili krátká videa, kde ukázali nejen (protikoronové) vybavení, ale i své taneční vlohy. Tak který je váš favorit? Středočeští hasiči, královéhradečtí krotitelé nebo třeba ti z Prahy?

Koronavirus si nevybírá a postihuje chudé, bohaté, slavné, mocné i aristokraty. Zatímco druhý test vyloučil nákazu u německé kancléřky Angely Merkelové, tak nákaza koronavirem byla prokázána u britského prince Charlese.

Nebojácný prezident Miloš Zeman, který se před koronavirem zašívá už několik týdnů v Lánech, svolal další jednání svého poradního týmu a řešit budou téma jediné, téma, které vládne všem. Zeman také oznámil, že si nenechá ujít květnovou vojenskou přehlídku v Moskvě. Plány mu může zhatit jen to, že by ji Rusové zrušili kvůli… no však víte čemu.

Do karantény musí i knihy! Národní knihovna vrácené knihy separuje a po čtyřech dnech přestříká ethanolem.

Počet potvrzených případů koronaviru v Rusku za poslední den narostl o rekordních 163 případů. Alespoň těch oficiálně přiznaných. A prezident Putin bryskně nasadil nová opatření. Nejenže odložil referendum o změnách ústavy a vyhlásil na celý příští týden volno, ale avizoval i zdanění milionářů a zisků uložených v zahraničí. I Putin si výsledek referenda, které by mu prakticky zaručilo vládnutí do roku 2036, musí nějak posichrovat.

Smutná zpráva na konec. Koronavirus si v Česku vyžádal už šest obětí, dalších 1654 lidí mělo na nákazu pozitivní test. Tak snad bude líp…nebo aspoň ne hůř. Dění okolo koronaviru můžete sledovat v našem onlinu.

A co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Enka?

– Vláda vyprázdnila krizový zákon, výrazná omezení prodloužilo ministerstvo

– Naděje podnikatelů na plošné náhrady jsou asi marné

– Chytrá karanténa je smělý krok. O jejím úspěchu rozhodne řada detailů

– Němci se bojí ztráty českých pendlerů

– Putin zdaní bohaté. Rusko zbrojí na virus

– Italští lékaři mají z dezinfekce do krve rozleptané ruce, popisuje zdravotní sestra

– Naše společnost se musí infekcí promořit, říká šéf ÚZIS Ladislav Dušek

– Galská vesnička osiřela. Kdo byl Albert Uderzo?

– Kolabuje knižní trh, distributoři píší premiéru Babišovi

– Pandemie koronaviru rozmetala kromě jiného i sportovní kalendář